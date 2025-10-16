Risultati della Women's Champions League di mercoledì: Barcellona, Chelsea, Lione...

HQ

La Women's Champions League è ripresa questa settimana per la giornata 2 su 6 della fase di campionato, solo pochi giorni dopo l'inizio della competizione e il debutto del nuovo formato nella massima competizione calcistica femminile. Ancora una volta, come è successo nella prima giornata, ha mostrato le grandi differenze di livello tra i club europei.

Come previsto, giganti europei come Barcellona, Chelsea e Olympique Lione hanno battuto i loro rivali. St. Pölten (dall'Austria), Vålerenga (dalla Norvegia) e Roma stanno già affogando in classifica con due sconfitte, mentre il Paris FC mantiene la top12 grazie al pareggio contro il club belga Oud-Heverlee Leuven, che ha sconfitto il club olandese del Twente.

Risultati Champions League mercoledì 15 ottobre



OL Lyonnes 3-0 St. Pölten



Vålerenga 1-2 Wolfsburg



Roma-Barcellona 0-4



Chelsea 4-0 Paris FC



OH Leuven 2-1 Twente



Le partite di giovedì 16 ottobre



Atleti vs Manchester United (18:45)



Bayern München vs Juventus (21:00)



Paris Saint-Germain vs Real Madrid (21:00)



Benfica vs Arsenal (21:00)



Come guardare la Women's Champions League

Quest'anno, la competizione trova una nuova casa in Disney+, che trasmette in streaming la competizione UEFA in tutto il mondo, senza costi aggiuntivi, attraverso l'infrastruttura ESPN. Alcuni paesi europei trasmettono il concorso anche su altri canali, come:



Austria: ORF Sport+, ORF Online



Belgio: RTBF, VRT, Sporza, VRT Max



Cechia: Ceská Televize - CT Sport e CT Sport Plus



Francia: L'Équipe



Grecia: Mega Notizie



Norvegia: NRKTV, NRK 1, NRK 2



Paesi Bassi: NOS, NPO Extra



Portogallo: RTP 1, RTP Play



Spagna: Esports 3, 3Cat



Svezia: TV4



Turchia: TRT



Ricorda che le migliori quattro squadre del campionato si qualificano per i quarti di finale, mentre le squadre classificate dal 5° al 12° posto andranno agli spareggi e le squadre sotto il 13° posto saranno eliminate. Le prossime giornate saranno a novembre (11-12 e 19-20) e dicembre (9-10 e 17). Gli spareggi della fase a eliminazione diretta si svolgeranno a febbraio e i quarti di finale ad aprile 2026.

La finale della Women's Champions League si svolgerà a Oslo quest'anno, dal 22 al 24 maggio, all'Ullevaal Stadion. L'Arsenal difende il titolo e Barcellona e Olympique Lione vorranno sicuramente rivendicare il loro trofeo. Chi pensi vincerà la Women's Champions League quest'anno?