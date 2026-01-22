Risultati dell'Europa League dopo giovedì 22 gennaio e chi si è qualificato per i play-off

HQ

Questa è la settimana del ritorno delle competizioni UEFA: dopo la Champions League di martedì e mercoledì, Europa League ha concluso anche il settimo e penultimo turno della fase di campionato.

Al momento, queste sono le squadre che hanno una presenza confermata nei prossimi turni: Lione, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Friburgo e Ferencvaros. Ricordate che le migliori 8 squadre andranno agli ottavi di finale, ma le squadre classificate dal 9° al 24° andranno a un play-off a eliminazione diretta a febbraio.

Risultati di Europa League per giovedì 22 gennaio:



SC Friburgo 1 - 0 Maccabi Tel Aviv



Brann 3 - 3 Midtjylland



Bologna 2 - 2 Celtic



Malmö 0 - 1 Crvena Zvezda



PAOK 2 - 0 Real Betis



Feyenoord 3 - 0 Sturm Graz



Ragazzi Giovani 0 - 1 Lyon



Viktoria Plzeň 1 - 1 Porto



Fenerbahçe 0 - 1 Aston Villa



Braga 1 - 0 Nottingam Forest



Rangers 1 - 0 Ludogorets



Dinamo Zagabria 4 - 1 FCSB



Celta Vigo 2 - 1 Lille



Nice 3 - 1 Go Ahead Eagles



Ferencváros 1 - 1 Panathinaikos



Red Bull Salzburg 3 - 1 Basilea



Roma 2 - 0 Stoccarda



L'ultimo giorno della fase di campionato sarà il 29 gennaio, con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente. Il sorteggio per i play-off a eliminazione diretta si terrà il 30 gennaio, e si giocherà tra il 19 e il 26 febbraio 2026.

Gli ottavi di finale si giocheranno a marzo, mentre la finale dell'Europa League 2025/26 si terrà il 20 maggio, a Istanbul.