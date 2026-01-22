Risultati dell'Europa League dopo giovedì 22 gennaio e chi si è qualificato per i play-off
Risultati della penultima giornata di Europa League - fase di campionato.
Questa è la settimana del ritorno delle competizioni UEFA: dopo la Champions League di martedì e mercoledì, Europa League ha concluso anche il settimo e penultimo turno della fase di campionato.
Al momento, queste sono le squadre che hanno una presenza confermata nei prossimi turni: Lione, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Friburgo e Ferencvaros. Ricordate che le migliori 8 squadre andranno agli ottavi di finale, ma le squadre classificate dal 9° al 24° andranno a un play-off a eliminazione diretta a febbraio.
Risultati di Europa League per giovedì 22 gennaio:
- SC Friburgo 1 - 0 Maccabi Tel Aviv
- Brann 3 - 3 Midtjylland
- Bologna 2 - 2 Celtic
- Malmö 0 - 1 Crvena Zvezda
- PAOK 2 - 0 Real Betis
- Feyenoord 3 - 0 Sturm Graz
- Ragazzi Giovani 0 - 1 Lyon
- Viktoria Plzeň 1 - 1 Porto
- Fenerbahçe 0 - 1 Aston Villa
- Braga 1 - 0 Nottingam Forest
- Rangers 1 - 0 Ludogorets
- Dinamo Zagabria 4 - 1 FCSB
- Celta Vigo 2 - 1 Lille
- Nice 3 - 1 Go Ahead Eagles
- Ferencváros 1 - 1 Panathinaikos
- Red Bull Salzburg 3 - 1 Basilea
- Roma 2 - 0 Stoccarda
L'ultimo giorno della fase di campionato sarà il 29 gennaio, con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente. Il sorteggio per i play-off a eliminazione diretta si terrà il 30 gennaio, e si giocherà tra il 19 e il 26 febbraio 2026.
Gli ottavi di finale si giocheranno a marzo, mentre la finale dell'Europa League 2025/26 si terrà il 20 maggio, a Istanbul.