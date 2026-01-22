Gamereactor

Risultati dell'Europa League dopo giovedì 22 gennaio e chi si è qualificato per i play-off

Risultati della penultima giornata di Europa League - fase di campionato.

Questa è la settimana del ritorno delle competizioni UEFA: dopo la Champions League di martedì e mercoledì, Europa League ha concluso anche il settimo e penultimo turno della fase di campionato.

Al momento, queste sono le squadre che hanno una presenza confermata nei prossimi turni: Lione, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Friburgo e Ferencvaros. Ricordate che le migliori 8 squadre andranno agli ottavi di finale, ma le squadre classificate dal 9° al 24° andranno a un play-off a eliminazione diretta a febbraio.

Risultati di Europa League per giovedì 22 gennaio:


  • SC Friburgo 1 - 0 Maccabi Tel Aviv

  • Brann 3 - 3 Midtjylland

  • Bologna 2 - 2 Celtic

  • Malmö 0 - 1 Crvena Zvezda

  • PAOK 2 - 0 Real Betis

  • Feyenoord 3 - 0 Sturm Graz

  • Ragazzi Giovani 0 - 1 Lyon

  • Viktoria Plzeň 1 - 1 Porto

  • Fenerbahçe 0 - 1 Aston Villa

  • Braga 1 - 0 Nottingam Forest

  • Rangers 1 - 0 Ludogorets

  • Dinamo Zagabria 4 - 1 FCSB

  • Celta Vigo 2 - 1 Lille

  • Nice 3 - 1 Go Ahead Eagles

  • Ferencváros 1 - 1 Panathinaikos

  • Red Bull Salzburg 3 - 1 Basilea

  • Roma 2 - 0 Stoccarda

  • Ranger 1 - 0 Ludogorets

L'ultimo giorno della fase di campionato sarà il 29 gennaio, con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente. Il sorteggio per i play-off a eliminazione diretta si terrà il 30 gennaio, e si giocherà tra il 19 e il 26 febbraio 2026.

Gli ottavi di finale si giocheranno a marzo, mentre la finale dell'Europa League 2025/26 si terrà il 20 maggio, a Istanbul.

