Risultati Koei Tecmo: Hyrule Warriors per Switch 2 già venduto da un milione di copie, i giochi Ninja Gaiden del 2025 ancora un mistero

Il ritardo del remaster di Dynasty Warriors 3 è stato solo un po' delle notizie diverse che arrivano dall'uscita degli ultimi risultati finanziari di Koei Tecmo.

Guardando le prestazioni dei giochi già usciti, possiamo vedere che, ad esempio, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, lanciato il 6 novembre in esclusiva per Nintendo Switch 2, ha già superato il milione di copie vendute, il che è significativo considerando sia il periodo di utilizzo sul mercato sia l'aspetto del formato singolo.

Altrove, l'editore ha pubblicato fino a tre titoli di Ninja Gaiden lo scorso anno, in quello che è stato considerato un importante ritorno del franchise. Tuttavia, o l'ultimo rapporto non è stato aggiornato correttamente, oppure le vendite del remaster di Ninja Gaiden 2 Black di TeamNinja, dello sforzo retrò Ninja Gaiden Ragebound di The Game Kitchen e del nuovo capitolo principale di Ninja Gaiden 4 di PlatinumGames sono state estremamente basse, dato che il foglio ufficiale stima ancora "oltre 7,5 milioni di unità", lo stesso approssimativo di un anno fa per l'intera serie di vendite.

Dagli stessi dati ufficiali possiamo dedurre che il musou Dynasty Warriors, basato su Three Kingoms, rimane la IP più grande dell'editore con 24 milioni di copie, seguito da Nobunaga's Ambition (11 milioni), Romance of the Three Kingdoms (9,5 milioni), Samurai Warriors (8,5 milioni), Nioh (8 milioni, anch'esso di Team Ninja) e Atelier (8 milioni).

Inoltre, il rapporto collega anche le diverse squadre o "marchi" dell'azienda ai rispettivi progetti in sviluppo o recentemente rilasciati, ricordando ai fan che gli esperti di musou ω-Force sono davvero dietro il prossimo Pokémon Pokopia, che Kou Shibusawa rimane la loro squadra di simulazione di corse di cavalli, o che Gust e Midas significano rispettivamente Atelier e Nobunaga.