Rivolte a Parigi dopo la vittoria del PSG, tra cui un drammatico mordi e fuggi che lascia un ferito critico

I festeggiamenti per la vittoria in semifinale di Champions League contro l'Arsenal per Paris Saint-Germain sono diventati caotici e particolarmente drammatici in una strada della capitale francese. Diversi video sui social media hanno mostrato un'auto Mercedes che investe un gruppo di persone in Rue Christophe Collomb, secondo RMC Sport.

Secondo i rapporti locali, tre persone sono rimaste ferite e una è rimasta in condizioni critiche. Altri sostenitori hanno inseguito l'auto e gli ocuppants hanno lasciato l'auto e sono fuggiti a piedi, mentre l'auto è stata data alle fiamme. Non sono ancora stati identificati.

Questo incidente automobilistico è stato il più drammatico in una notte caotica a Parigi, con rivolte, saccheggi e cariche della polizia con alcuni fan incappucciati che combattevano la polizia. 47 persone sono state arrestate durante gli incidenti, iniziati ancor prima dell'inizio della partita, e ancor prima del fischio finale, quando la vittoria sembrava certa, concentrandosi sugli Champs-Élysées e intorno allo stadio Parc des Princes.