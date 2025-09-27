Robert Redford prende in giro George R.R. Martin in una delle sue ultime apparizioni sullo schermo

HQ

La scorsa settimana abbiamo ricevuto la triste notizia della scomparsa di Robert Redford. La notizia della morte dell'amato attore ha scioccato molti, ma ciò che forse è stato altrettanto scioccante è stata la sua ultima apparizione sullo schermo (al momento).

Secondo Collider, Redford è apparso in un breve video di 30Cameo secondi insieme all'autore George R.R. Martin nell'apertura della stagione perDark Winds il terzo lotto di episodi, dove prende in giro direttamente lo scrittore diA Song of Ice and Fire, affermando: "George, il mondo intero sta aspettando. Fai una mossa".

Questo è in riferimento al libro The Winds of Winter, che Martin ha scritto per oltre un decennio a questo punto. I fan sperano ancora che il libro sia completato e alla fine debutti, ma Martin non sembra avere affatto fretta quando si tratta di concludere la storia.

