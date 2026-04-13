Rockstar conferma la recente violazione dei dati ma osserva che non ci sarà alcun impatto su "la nostra organizzazione o sui nostri giocatori"

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Rockstar è solitamente un'azienda che attira molte notizie quando subisce attacchi informatici e violazioni di dati, soprattutto perché il famoso sviluppatore non condivide molte informazioni sui suoi progetti in arrivo, lasciando i fan disperati per qualsiasi briciola. A tal proposito, Grand Theft Auto VI è all'orizzonte e siamo ancora piuttosto incerti su cosa aspettarci, dato che sono stati condivisi solo pochi trailer e che sono stati rivelati dettagli sul suo sito web.

Durante il fine settimana, Rockstar è stata nuovamente hackerata, questa volta dal gruppo che si fa chiamare "ShinyHunters", lasciando molti a chiedersi se ci aspetta un'altra fuga di notizie sulla portata di quanto accaduto nel 2022. Secondo Rockstar, non sarà affatto così.

In una dichiarazione dello sviluppatore (secondo VGC), si nota che, sebbene Rockstar sia stata hackerata, i colpevoli sono fuggiti solo con "una quantità limitata di informazioni aziendali non rilevanti" e che questo "incidente non ha alcun impatto sulla nostra organizzazione o sui nostri giocatori."

Questo non ha comunque impedito al gruppo hacker di riscattare i dati, con il gruppo che ha fissato una scadenza al 14 aprile per qualsiasi decisione da parte di Rockstar, con ShinyHunters che affermano tramite The Cybersec Guru: "Paga o trapela. Questo è un ultimo avvertimento per contattarci entro il 14 aprile prima che ci riveliamo una trapela, insieme a diversi fastidiosi problemi digitali che ti arriveranno. Prendi la decisione giusta, non essere il prossimo titolo."

Leak o no, è ora di sentire di più da Rockstar su GTA VI, soprattutto se il gioco debutterà ancora su PS5 e Xbox Series X/S a novembre come previsto, e forse poco dopo su PC.