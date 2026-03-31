Romelu Lukaku potrebbe essere messo da parte in modo permanente dal Napoli perché non si è presentato all'allenamento

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Romelu Lukaku fu convocato dalla nazionale belga per le amichevoli prima dei Mondiali, ma si ritirò per lavorare sulla sua forma fisica. L'attaccante trentaduenne ha giocato poco con il Napoli in questa stagione (solo 48 minuti in sei partite, un gol segnato) a causa degli infortuni e vuole dare priorità alle sue possibilità di arrivare ai Mondiali, estendendo ulteriormente il suo record di miglior marcatore belga di tutti i tempi con 89 gol (e secondo di sempre in Europa dietro a Cristiano Ronaldo).

Tuttavia, si scopre che anche Lukaku sta ignorando i doveri del suo club, dato che il Napoli ha annunciato oggi che sta considerando di mettere da parte l'attaccante dopo che non si è presentato all'allenamento, rimanendo invece in Belgio per continuare la sua guarigione fisica.

"Napoli annuncia che Romelu Lukaku non ha risposto all'appello di oggi per la ripresa dell'allenamento. Il club si riserva il diritto di decidere se prendere le dovute misure disciplinari, così come di mantenere il giocatore in squadra in modo permanente", ha dichiarato il club italiano in un comunicato stampa.

Lukaku ha risposto sui social media dicendo che "non volterebbe mai le spalle al Napoli", ma che ora deve assicurarsi di essere clinicamente in forma al 100%. "Non ci sono andata ultimamente e questo mi ha pesato mentalmente".

"Alla fine, ci arriverò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando sarò necessario".