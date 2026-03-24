Romelu Lukaku decide di saltare le amichevoli a marzo per prepararsi meglio alla Coppa del Mondo

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Romelu Lukaku, il miglior marcatore della nazionale belga con 89 gol (e secondo di sempre in Europa, solo dietro a Cristiano Ronaldo), si è ritirato dalle amichevoli che avrebbe dovuto giocare questa settimana nell'ultima pausa internazionale prima dei Mondiali, per migliorare la sua forma fisica.

La Federazione Calcistica Belga ha dichiarato in un comunicato martedì che "Romelu preferisce allenarsi nel prossimo periodo con l'obiettivo di ottimizzare ulteriormente la sua prontezza fisica". Non avendo nulla in gioco dalle partite di questa settimana, l'attaccante del Napoli preferisce concentrarsi sulla sua forma fisica, dato che è stato fuori per gran parte della stagione in Italia, a causa di un infortunio al bicipite femorale.

Lukaku ha giocato per l'ultima volta con il Belgio nel giugno 2025, segnando in una vittoria per 4-3 contro il Galles durante le partite di qualificazione ai Mondiali. Il Belgio si è qualificato per la Coppa del Mondo nel Gruppo G, con Egitto, Nuova Zelanda e... Iran.

Prima di allora, il Belgio giocherà amichevoli contro gli Stati Uniti domenica 28 marzo alle 20:30 CEST e contro il Messico mercoledì 1 aprile alle 15:00 CEST.