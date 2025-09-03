Rubio visita il Messico mentre Trump spinge una posizione più dura sui cartelli

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Messico . Il Segretario di Stato Marco Rubio è appena arrivato a Città del Messico per la sua prima visita ufficiale da quando è entrato in carica, mentre Washington intensifica gli sforzi contro i cartelli e l'immigrazione illegale.

I suoi incontri con la presidente Claudia Sheinbaum e gli alti funzionari si concentreranno sulla cooperazione in materia di sicurezza, tra le crescenti tensioni per i raid degli Stati Uniti e le recenti azioni militari nei Caraibi (puoi saperne di più sulle azioni militari qui).

I colloqui si inseriscono sullo sfondo di un rinnovato esame dell'accordo commerciale regionale e delle preoccupazioni per l'influenza della Cina. Mentre entrambe le parti sottolineano l'importanza della partnership, i disaccordi sulle tattiche e sui dazi stanno mettendo alla prova la resilienza delle relazioni.