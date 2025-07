Rumor: Sia gli sviluppatori di Crash Bandicoot che quelli di Ori vorrebbero creare un nuovo Banjo-Kazooie

HQ

Uno dei giochi che viene costantemente richiesto quando Microsoft organizza un evento è Banjo-Kazooie, ma dopo Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts nel 2008, è stato tranquillo su quel fronte. Rare dice che preferirebbero creare nuovi giochi e Microsoft non sembra spingere per questo.

Di recente, però, ci sono state voci occasionali secondo cui qualcosa è in lavorazione, e nell'ultimo episodio di VGC: The Video Game Podcast, viene spiegato che in realtà ci sono studi esterni desiderosi di dare nuova vita all'orso e all'uccello.

Il fondatore di VGC, Andy Robinson, è noto per avere buoni contatti nel settore e non diffonde mai informazioni false per inseguire i clic, e afferma che il creatore dell'originale, Gregg Mayles (che ha lasciato Rare la settimana dopo la chiusura di Everwild), non ha mai voluto guardarsi indietro:

"Si è parlato per anni che, sai, c'è sempre un interesse esterno per Banjo, ma loro non sono interessati. Voglio dire, Gregg è uno che non si guarda indietro, notoriamente, lo ha detto a verbale, che gli piace fare cose nuove. L'atteggiamento della dirigenza dello studio era sempre: 'no no no, faremo la cosa nuova'. "

Ora, tuttavia, Microsoft sembra essersi interessata a nuovi propositi, e tra coloro che sono ansiosi di gestire Banjo-Kazooie ci sono il creatore di Crash Bandicoot 4: It's About Time Toys for Bob and Ori and the Will of the Wisps Moon Studios:

"Ho sentito più di recente che le presentazioni vengono ascoltate. Ho sentito costantemente dire che il nome che viene fuori è Toys for Bob, che vuole davvero farne uno. Abbastanza divertente, ho sentito che Moon Studios era un altro che era davvero interessato.

Si parla sempre di interesse per un cartone animato, un film. Sai, costantemente".

Di recente, ad aprile, Toys for Bob ha dichiarato apertamente che pensava che fosse giunto il momento di fare qualcosa di nuovo con Banjo-Kazooie, e Microsoft avrebbe certamente bisogno di alcune notizie positive dopo i licenziamenti e le chiusure di questa settimana, quindi teniamo le dita incrociate affinché l'idea di qualcuno si realizzi effettivamente.