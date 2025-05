Rumour: la Marvel ha offerto a Jeremy Renner una paga bassa per evitare di fare una seconda stagione di Hawkeye

La scorsa settimana vi abbiamo detto che a Jeremy Renner era stato offerto uno stipendio schifoso dalla Marvel per tornare come Hawkeye per una seconda stagione. Secondo Renner, gli hanno offerto metà dello stipendio della prima stagione, che ha immediatamente rifiutato. Ecco come suonava nell'intervista con Variety:

"Mi hanno chiesto di fare la seconda stagione e mi hanno offerto metà dei soldi. Mi dico: "Beh, mi ci vorrà il doppio del lavoro per la metà della somma di denaro, e otto mesi del mio tempo, in sostanza, per farlo per la metà dell'importo". Pensavi che io sia solo la metà di Jeremy perché sono stato investito? Forse è per questo che vuoi pagarmi la metà di quello che ho guadagnato nella prima stagione".

Ora un insider ha parlato della disputa salariale, suggerendo che la Marvel non voleva davvero produrre una seconda stagione. Ciò farebbe sembrare che Jeremy Renner sia stato il motivo per cui una seconda stagione non è avvenuta, piuttosto che la stessa Marvel che ha cancellato lo show.

"Nessuno ha detto a Renner che lo show ha attirato un pubblico mediocre e che i costi sarebbero scesi su tutta la linea per una seconda stagione, se i dirigenti non lo avessero sminuito in primo luogo in modo da poter attribuire la cancellazione a lui, non a loro".