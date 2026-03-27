Ryan Gosling si unisce ai registi dietro Everything Everywhere All at Once per un film segreto

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Nel 2022, i registi Dan Kwan e Daniel Scheinert ci hanno stupiti tutti con la commedia d'azione Everything Everywhere All at Once. Da allora sono rimasti in silenzio riguardo al loro prossimo progetto, ma ora sembra che potremmo conoscere il protagonista di questo film segreto.

Secondo Deadline, Ryan Gosling sembra destinato a recitare nel film ancora senza titolo. La produzione del progetto è prevista per l'inizio della produzione quest'estate. Attualmente il film ha una data di uscita fissata il 19 novembre 2027, fissata poco dopo l'annuncio alla fine del 2024.

Gosling sembra destinato a fare una corsa di grandi film. Dopo aver appena ottenuto la più grande apertura al botteghino dell'anno con Project Hail Mary, Gosling è anche pronto a recitare nel nuovo film di Star Wars, Starfighter, che uscirà nelle sale a maggio 2027. Se anche in quell'anno sarà protagonista del prossimo film dei Daniels, sembra destinato a mantenere la sua megastar per tutto il decennio 2020, anche se non avrebbe potuto davvero perderla.