Sam Witwer promette che non serve fare alcuna preparazione prima di guardare Star Wars: Maul - Shadow Lord

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La prossima settimana arriverà la prossima produzione originale di Star Wars, poiché Disney+ sarà ampliato con i primi episodi di Star Wars: Maul - Shadow Lord. La serie esplorerà come l'ex Signore dei Sith e ora boss del crimine operi in un mondo in cui l'Impero continua a prendere il controllo, il che significa che la storia è ambientata tra gli Episodi III e IV. Naturalmente, dato che in questo periodo stanno succedendo molte cose nel mondo di Star Wars, potresti chiederti quanti compiti servono fare per prepararti a questa serie.

Secondo Sam Witwer, la voce di Maul e nerd certificato di Star Wars, non è necessario guardare o prepararsi per godersi Maul - Shadow Lord. In un post sui social media, Witwer risponde ad alcune domande dei fan e osserva "tutto ciò che devi sapere è nella serie", e questo vale per chi "non ha mai visto un film o una serie TV di Star Wars" prima d'ora.

Con Maul - Shadow Lord in arrivo e la prima su Disney+ il 6 aprile, puoi vedere un trailer della serie qui sotto e poi passare per scoprire quando arriverà ciascuno dei vari episodi.