San Antonio Spurs e Wembanyama subiscono una sconfitta sorprendente nelle semifinali della NBA Conference

HQ

Le semifinali della NBA Conference hanno regalato la prima sorpresa, dopo che i San Antonio Spurs, considerati uno dei favoriti per il titolo insieme agli Oklahoma City Thunder, hanno perso 102-104 nella loro prima partita casalinga contro i Minnesota Timberwolves, aiutati dal ritorno di Anthony Edwards del Minnesota, che è tornato dalla panchina nonostante un infortunio il 25 aprile, un livido osseo al ginocchio sinistro che avrebbe dovuto tenerlo fuori per diverse settimane, ma ha comunque segnato 11 dei primi 19 punti dei Timberwolves nel quarto quarto.

San Antonio ha ancora il vantaggio del campo e giocherà Gara 2 in casa mercoledì, prima di andare a Minneapolis nelle Gara 3 e 4 venerdì e domenica. Le semifinali di Conference sono anche una serie di partite al meglio delle sette, e il vincitore del duello tra Spurs e Timberwolves affronterà Los Angeles Lakers o Oklahoma City Thunder, che inizieranno la serie stasera (martedì alle 14:30 CEST ora europea).

Lunedì sera si è disputata anche la prima partita della semifinale East tra New York Knicks e Philadelphia 76ers, con i Knicks che hanno travolto i 76ers 137-98, mentre la squadra di Philly ha mostrato segni di stanchezza dopo aver stordito i loro storici rivali Boston Celtics nei play-off dello scorso weekend in Gara 7.