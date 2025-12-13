Scarica gratuitamente la skin della muta di Lara Croft da Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ieri sera è stato un fenomenale The Game Awards, e una delle più grandi sorprese è stata l'annuncio non di uno, ma di due nuovi giochi di Tomb Raider. Uno è il prossimo Tomb Raider: Catalyst, una nuova avventura con la migliore Lara Croft del mondo, e l'altro è Tomb Raider: Legacy of Atlantis, che racconta la storia del primo gioco.

Un trailer di Legacy of Atlantis ha mostrato un nuovo design per Lara Croft che, secondo i commenti sui social media, sembra essere stato ben accolto. E ora Amazon (che sta attualmente creando un universo unificato di Lara Croft con questi giochi, una prossima serie TV e altro ancora) ha annunciato di offrire una sorpresa gratuita.

Se colleghi il tuo account Steam/PSN/Xbox ad Amazon Games iD, riceverai il costume da neoprento mediterraneo per Legacy of Atlantis. Puoi vedere com'è qui sotto e, se vuoi questa pelle, vai qui e prendila.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis sarà rilasciato nel terzo trimestre del 2026 (un periodo che si prevede vedrà numerosi grandi giochi usciti per colmare il vuoto causato da Grand Theft Auto VI nel quarto trimestre). Sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Potete vedere alcune nuove immagini del gioco qui sotto, e abbiamo incluso anche il trailer di stasera.