Se hai partecipato al San Diego Comic-Con Málaga 2025, hai diritto all'accesso prioritario ai biglietti per l'evento 2026

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Uno degli eventi culturali più significativi in Spagna lo scorso anno è stato il diventare, per la prima volta nella storia e in Europa, la città ospitante di un'edizione del San Diego Comic-Con, che si è svolta a Málaga dal 25 al 28 settembre 2025. Una prima edizione che, come spesso accade con eventi di questa portata, scala e complessità, era piena di momenti indimenticabili con protagoniste di stelle del cinema, dei videogiochi, dell'animazione, dei fumetti e altro ancora, ma che aveva anche i suoi momenti oscuri che hanno rovinato l'esperienza di molti dei suoi partecipanti. Abbiamo discusso di questi alti e bassi all'epoca, e sembra che gli organizzatori li abbiano notati per apportare cambiamenti fin dal momento stesso in cui inizia la corsa al San Diego Comic-Con 2026.

E quel primo passo è già stato annunciato, proprio lo scorso fine settimana. SDCCM 2026 desidera ringraziare i partecipanti della prima edizione per il loro supporto e premiarli con l'accesso prioritario alla prevendita dei biglietti per l'edizione di quest'anno, prima dell'apertura al pubblico generale, che si terrà dal 1° al 4 ottobre 2026.

Come ottenere accesso prioritario alla prevendita dei biglietti SDCCM 2026

Lascia che questo sia una guida per acquistare i biglietti di quest'anno. Innanzitutto, la data. Questo giovedì 23 aprile, la prevendita per i partecipanti SDCCM 2025 inizierà alle 10:00 CEST. In secondo luogo, chiunque voglia approfittare di questa opportunità deve avere a portata di mano il proprio ID di registrazione per l'edizione 2025 (controllate l'email dell'anno scorso; la troverete lì).

Con queste due cose, tutto ciò che devi fare è andare sul sito Ticketmaster in quel giorno e in quel momento (importante: per risparmiare tempo, assicurati di avere già un account attivo sulla piattaforma) e usare lo stesso indirizzo email che hai usato l'anno scorso per mettere in sicurezza il tuo ticket 2026.

Prezzo per la prevendita del San Diego Comic-Con Málaga 2026

Al momento, non siamo sicuri che questo prezzo rimarrà lo stesso per la vendita generale aperta al pubblico, ma per ora un biglietto a ingresso generale costerà 84,80 € (inclusi 4,80 € di prenotazione). Per i bambini sotto i 12 anni, il prezzo del biglietto è di €37,10 (2,10 € di prenotazione).

Da ogni account vendita biglietti, puoi anche acquistare un biglietto per un singolo compagno durante questa esclusiva pre-vendita per i partecipanti del 2025; tuttavia, ogni persona per cui viene acquistato un biglietto (eccetto i bambini di età pari o superiore a 12 anni alla data dell'evento) deve avere il proprio documento di iscrizione, che può essere ottenuto qui, indipendentemente da chi effettua l'acquisto.

Speriamo che questa prima guida all'acquisto dei biglietti per il San Diego Comic-Con Málaga 2026 abbia chiarito eventuali dubbi, ma in ogni caso puoi trovare una pagina aggiornata delle FAQ sul sito ufficiale dell'evento.

Come anteprima, noi di Gamereactor possiamo confermare che parteciperemo nuovamente all'evento nel 2026 per offrirvi una copertura diretta non solo del live action, inclusi conferenze, eventi per i fan e apparizioni a sorpresa, ma anche per offrirvi decine di interviste esclusive con gli ospiti principali. Restate sintonizzati!

Pronto a tornare al San Diego Comic-Con Málaga nel 2026?