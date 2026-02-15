Se ti è piaciuto quel momento di Baelor in A Knight of the Seven Kingdoms, anche il suo attore l'ha adorato: "Ecco perché si raccontano storie"

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms sta davvero conquistando i fan di Game of Thrones, non solo come degno spin-off della serie di punta di HBO e come degno adattamento di The Hedge Knight di George R.R. Martin, ma anche come una storia fantastica, piccola ma epica a livello umano. E una grande parte di questo è grazie a Baelor Targaryen, che ha vissuto un momento enorme nell'Episodio 4 che non è passato inosservato ai fan, che già lo lodano come uno dei migliori personaggi dell'universo.

Si scopre che uno dei più grandi fan di Baelor Targaryen è Bertie Carvel, l'attore britannico che interpreta questo principe. A gennaio abbiamo avuto una serie di interviste con il cast di A Knight of the Seven Kingdoms, e noi - e parlo di me e di tutti gli altri giornalisti di tutto il mondo - siamo rimasti catturati dalla passione e dall'ammirazione che Carvel provava per il suo carattere, e per come si distingua nella spesso crudele stirpe dei sovrani di Westeros.

HQ

"Abbiamo bisogno di quegli esempi, è per questo che si raccontano storie"

Baelor non è ancora un re, ma sta essenzialmente governando. Viene da "una famiglia nota per la sua spietatezza draconiana, la sua crudeltà rettiliana, il suo potere, il suo dinamismo, ma che ha perso il loro arsenale nucleare" (i loro draghi). "Ma è un bravo ragazzo. Come si governa una famiglia, un regno, con un controllo precario sul potere, dove non si ha nulla del potere che un tempo si godeva? Governi attraverso la paura? O governi con giustizia e gentilezza? Queste sono domande per i nostri tempi, tra l'altro.

Questo è ciò che rende tutto questo degno di essere fatto, per quanto mi riguarda. È una storia ambientata in questo mondo che abbiamo imparato a conoscere come un incinto duro. Un mondo di ferro freddo, pioggia fredda e fango duro. Ma è una storia su... C'è un posto per la bontà, l'onore, la verità e la nobiltà? E le persone fanno la cosa giusta quando si tratta di dover essere decisi? O sono intimiditi dai bulli?"

Bertie Carvel, che loda il modo in cui George R.R. Martin scrive personaggi complessi, non potrebbe essere più felice del personaggio che è stato scelto per interpretare: "Mi piace come è venuta. Perché abbiamo bisogno di quegli esempi. È per questo che si raccontano le storie intorno al camino. Così possiamo affrontarlo da soli e chiederci: potrebbe succedere? Ci crediamo?

"E mi piace che in questo mondo che, anche se è un mondo fantastico, sia di ricca complessità e alta fedeltà al mondo che vedo intorno a me. E una in cui so che succede. E mi piace che in quel mondo ci sia ancora spazio per... Un sovrano che crede nella verità. Ed è pronto a mettere a rischio se stesso e la sua reputazione per questo. E a chi aggrapparsi al potere e persino alla vita è meno importante che fare la cosa giusta.

"È molto commovente. È quello che ho provato quando l'ho letto e quello che sento quando lo guardo.

Perché A Knight of the Seven Kingdoms risuona: "Si tratta di affrontare i bulli"

Un Carvel ancora più commosso spiegò ulteriormente perché pensa che storie come queste debbano essere raccontate: "Se si può chiamare arte ciò che facciamo, cosa che spero possiate, allora dovrebbe dirvi qualcosa sul mondo. Sai, speriamo che non sia semplicemente una storia d'avventura. Penso che questa storia risuoni molto chiaramente per me. Tipo, chiaro come una campana. Si tratta di opporsi ai bulli.

"Credo profondamente nell'onore, nella verità e nella giustizia. Ma ormai vivo quasi 49 anni in un mondo dove puoi diventare cinico su queste cose così facilmente e pensare, idiota, sciocco, bambino. E servono storie che ti ricordino che quelle cose valgono davvero la pena, anche se sono solo storie, anche se sono solo una serie TV."

A Knight of the Seven Kingdoms è attualmente in onda su HBO Max, e la seconda stagione è attualmente in produzione. Abbiamo anche parlato con Ira Parker, che ha attribuito la "stravaganza" dello show allo stesso George R.R. Martin.