Sebastian Vettel indica il vantaggio di Max Verstappen contro Norris e Piastri

Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, chi vincerà il campionato di Formula 1 2025? La logica dice che Norris, con 390 punti, 24 in più di Piastri e Verstappen (pari merito a 366), sia il favorito per il titolo. Tuttavia, Sebastian Vettel ritiene che Verstappen abbia un grande vantaggio: la mancanza di pressione.

Vettel, il pilota di Formula 1 ritirato che ha vinto quattro titoli consecutivi di Campionato del Mondo Piloti di Formula Uno tra il 2010 e il 2013, ha concesso un'intervista al podcast Beyond the Grid (via Sky) e ha detto che Verstappen è in una posizione migliore, innanzitutto perché ha già vinto quattro campionati, quindi "non deve dimostrare a se stesso di poter vincere un campionato".

"Inoltre, nella posizione in cui si trova adesso e in questa caccia è come 'ok, bisogna solo fare tutto perfetto e se funziona funziona, se non funziona non funziona'", e ha aggiunto che trova "spaventoso" quanto stia migliorando.

"Penso che la cosa spaventosa sia che sta migliorando. Sappiamo che è bravo ma sta ancora migliorando. Ha ancora fame, è ancora disposto a imparare", e ha detto che, pur avendo molto talento, è una combinazione di questo e del duro lavoro.

Chi vincerà il Gran Premio del Qatar?

Il motivo per cui Vettel pensa che Norris non abbia così tanta pressione è che otto gare fa era indietro di 104 punti da Oscar Piastri, e ora lo ha raggiunto...

La stagione di Formula 1 termina la prossima settimana ad Abu Dhabi, ma questo fine settimana potrebbe essere decisivo: ecco come puoi guardare il Gran Premio del Qatar questo fine settimana.