Secondo Arnold Schwarzenegger, il sequel Conan the Barbarian sarà girato nel 2027
La leggendaria star d'azione ha recentemente rivelato al mondo che il progetto esiste.
Un paio di mesi fa, all'improvviso durante un'apparizione a un fan festival dedicato alla star d'azione, Arnold Schwarzenegger ha rivelato che presto inizieranno i lavori su un sequel di Conan il Barbaro, con altri piani per il suo ritorno a Predator (come ci aspettavamo considerando i progetti recenti) e anche a Commando.
Arnie ha detto ai suoi fan che il sequel di Conan lo avrebbe visto tornare come una versione adatta all'età del personaggio, proprio come Re Conan, e ora la leggenda dell'azione è tornata con ulteriori informazioni da aggiungere al progetto.
Parlando ancora una volta con TheArnoldFans, Schwarzenegger ha spiegato che l'obiettivo è il sequel di Conan il Barbaro nel 2027 e che ora sta lavorando duramente per prepararsi (o forse la parola migliore è 'muscolo') per il film.
Schwarzenegger spiega: "L'anno prossimo faremo King Conan. Quindi questa è una realtà ormai e ne sono entusiasta. Negli ultimi dieci anni ho detto: 'dovremmo fare King Conan e scrivere una grande sceneggiatura, trovare qualcuno che capisca davvero Rober E. Howard, che comprenda la grafica di Frank Frazetta e di andare avanti.' Vorrei che John Milius, il regista di Conan 1, fosse forse il produttore. Quindi sarà davvero fantastico."
Non vedi l'ora di vedere un sequel di Conan il Barbaro?