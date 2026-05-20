Secondo Arnold Schwarzenegger, il sequel Conan the Barbarian sarà girato nel 2027

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Un paio di mesi fa, all'improvviso durante un'apparizione a un fan festival dedicato alla star d'azione, Arnold Schwarzenegger ha rivelato che presto inizieranno i lavori su un sequel di Conan il Barbaro, con altri piani per il suo ritorno a Predator (come ci aspettavamo considerando i progetti recenti) e anche a Commando.

Arnie ha detto ai suoi fan che il sequel di Conan lo avrebbe visto tornare come una versione adatta all'età del personaggio, proprio come Re Conan, e ora la leggenda dell'azione è tornata con ulteriori informazioni da aggiungere al progetto.

Parlando ancora una volta con TheArnoldFans, Schwarzenegger ha spiegato che l'obiettivo è il sequel di Conan il Barbaro nel 2027 e che ora sta lavorando duramente per prepararsi (o forse la parola migliore è 'muscolo') per il film.

Schwarzenegger spiega: "L'anno prossimo faremo King Conan. Quindi questa è una realtà ormai e ne sono entusiasta. Negli ultimi dieci anni ho detto: 'dovremmo fare King Conan e scrivere una grande sceneggiatura, trovare qualcuno che capisca davvero Rober E. Howard, che comprenda la grafica di Frank Frazetta e di andare avanti.' Vorrei che John Milius, il regista di Conan 1, fosse forse il produttore. Quindi sarà davvero fantastico."

Non vedi l'ora di vedere un sequel di Conan il Barbaro?