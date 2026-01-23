Secondo gli investigatori, la frattura ferroviaria probabilmente ha preceduto un incidente ferroviario mortale nel sud della Spagna.

HQ

Una frattura nella rotaia probabilmente si è verificata prima che il treno ad alta velocità deragliasse nel sud della Spagna lo scorso fine settimana, hanno riferito gli investigatori venerdì, offrendo un primo indizio su uno dei disastri ferroviari più letali in Europa degli ultimi anni.

L'incidente è avvenuto domenica vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordoba, quando un treno ad alta velocità Iryo è deragliato e si è scontrato con un servizio Renfe in arrivo. L'impatto ha causato la morte di 45 persone e ha lasciato decine di feriti.

La CIAF è l'ente che indaga sugli incidenti ferroviari come quello di Adamuz // Shutterstock

Secondo un rapporto preliminare dell'ente investigativo spagnolo sugli incidenti ferroviari CIAF, le prove suggeriscono che la rotaia si sia rotta prima che il treno di Iryo passasse sopra il tratto, causando il deragliamenti. Gli investigatori hanno sottolineato che la causa esatta della frattura non è ancora stata individuata e che non sono state escluse possibilità.

Il rapporto ha affermato che gli ispettori hanno trovato tacche uniformi su diversi binari delle ruote sul lato destro del treno Iryo. Il danno è coerente con ruote che colpiscono la parte superiore di una rotaia e sembra corrispondere ai segni trovati sul binario fratturato.

La CIAF ha aggiunto che danni simili alle ruote sono stati rilevati su altri treni che avevano attraversato la stessa zona prima dell'incidente. I risultati restano preliminari e dovranno essere confermati tramite ulteriori analisi tecniche...