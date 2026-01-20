Secondo Masafumi Takada (No More Heroes, The Hundred Line, Smash Bros.) sono meno colonne sonore adatte al gameplay.

HQ

Se pensi al primo No More Heroes (e, beh, ai suoi sequel), sono sicuro che ti viene in mente una certa melodia, quella che Travis Touchdown usava come suoneria del suo cellulare. È stato il lavoro del talento dei synth Masafumi Takada, che ha anche composto altre colonne sonore acclamate come Killer7, The Silver Case, EDF, Digimon Stories, Danganronpa e persino alcune tracce per Super Smash Bros. Ora, il poliedrico musicista giapponese sta festeggiando l'uscita della colonna sonora di The Hundred Line: Last Defense Academy (il suo ultimo lavoro) e ha colto l'occasione per condividere la sua opinione sui metodi attuali di composizione videoludica.

"Ultimamente, una cosa che mi ha un po' infastidito è che, anche se la musica dei giochi è spesso molto ricca e di alta qualità, ci sono sempre più casi in cui non si allinea davvero bene con l'esperienza di gioco reale," critica il musicista giapponese in dichiarazioni al sito locale Automaton. "Ad essere onesti, a volte sembra più che stiano solo facendo buona musica piuttosto che un vero gioco."

In effetti, Takada-san approfondisce questa idea di "ognuno che prende la propria strada":

"Quando guardi le recensioni dei giochi, a volte vedi commenti come 'la musica era fantastica', e questo non è davvero un elogio, significa che la musica spicca più del gioco stesso. In altre parole, non è che si stia creando un gioco coerente; è che l'esperienza di esecuzione e la musica sono fuori sincrono. Voglio che la gente la pensi così. Ecco perché, quando faccio musica, considero sempre queste cose per rendere l'intera esperienza di gioco divertente."

Pensi che questo stia succedendo sempre di più, con la musica che non si allinea con le azioni del giocatore e con ciò che accade sullo schermo? Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto il TGA come miglior colonna sonora originale il mese scorso. Tuttavia, proprio quando i fan chiedevano che The Hundred Line fosse più attenuata per la sua narrazione, opere come Mario Kart World sono state escluse dalle nomination ufficiali per la migliore musica dell'anno.