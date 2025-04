Secondo quanto riferito, Elle Fanning è stata scelta per il ruolo di Effie Trinket in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

HQ

Abbiamo regolarmente riportato i piani per il prossimoThe Hunger Games film, notando non più tardi della scorsa settimana che il film intende essere presentato in anteprima nei cinema nel novembre 2026. Ora, mentre il film procede e continua ad avvicinarsi all'inizio della produzione vera e propria, è uscito un rapporto che ha rivelato chi assumerà i compiti di una giovane Effie Trinket.

Il personaggio precedentemente interpretato da Elizabeth Banks nella serie principale, sarà apparentemente affidato a Elle Fanning, con The Complete Unknown e The Great star impostate per esplorare la sua vita prima che diventasse considerata la escort per i tributi di District 12.

Queste informazioni provengono da Nexus Point News, che afferma che questa Effie più giovane avrà il compito di essere la stilista di sua sorella minore Prosperina, un membro del team di Haymitch Abernathy, con questo personaggio precedentemente interpretato da Woody Harrelson e la star principale di questo progetto prequel.

Al momento, sembra che Charlie Plummer assumerà le responsabilità di Haymitch, mentre Ralph Fiennes potrebbe interpretare il ruoloPresident Coriolanus Snow di un uomo di mezza età.