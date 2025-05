Secondo quanto riferito, il Real Madrid sta cercando di "rubare" Nico Williams al Barcellona

HQ

E se il Real Madrid ingaggiasse Nico Williams? L'outlet spagnolo Marca ha pubblicato quella notizia bomba, dicendo che secondo le loro fonti, il club bianco sta "seriamente considerando" di pagare la clausola di 58 milioni di euro -considerandola un affare- all'Athletic Club Bilbao, e in questo modo assicurarsi uno dei giocatori di più alto profilo in Spagna, con un futuro promettente davanti (ha 22 anni)... e trascurando il Barcellona, uno dei suoi giocatori più ricercati.

La scorsa estate, in occasione di UEFA Euro 2024, Lamine Yamal e Nico Williams sono diventati i protagonisti della squadra vincitrice: il loro cameratismo, le loro battute, i loro ballerini, hanno abbagliato l'intero Paese e pesato tanto quanto i loro gol. Il Barça sperava quindi di replicare quel buon feeling all'interno della squadrablaugrana e ha tentato di ingaggiare Nico Williams la scorsa estate, ma non ci è riuscito. Negli ultimi mesi, le voci sulla firma di Nico per il Barcellona sono rallentate, in gran parte perché Raphinha ha già colmato quella lacuna.

Ora, Marca afferma che il Real Madrid sta pensando attivamente di acquistare il giocatore, il che sarebbe uno shock. Al momento, Marca è l'unico organo di stampa a sostegno di questa informazione, un repot che è stato accolto con scetticismo anche dai tifosi del Real Madrid, che credono che non sia altro che "fumo negli occhi". Anche dal punto di vista sportivo non ha molto senso, dato che Nico di solito gioca come ala sinistra, una posizione già occupata da Vinícius e talvolta da Mbappé.

Se gioca a destra, potrebbe essere un sostituto di Rodrygo, che si dice se ne vada. L'ingaggio di Nico sarebbe un modo indiretto per spingerlo fuori dal club, forse una mancanza di rispetto nei confronti dei giocatori brasiliani dopo i contributi chiave nelle ultime vittorie della Liga e della Champions League... solo per "rubare" il giocatore al Barcellona.