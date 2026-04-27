Seed "è davvero molto socievole: non giochi con le mani attaccate a WASD e mouse"

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Con una significativa evoluzione nell'ultimo anno, una beta chiusa in corso e un bellissimo trailer cinematografico infuso di Björk uscito il mese scorso, volevamo saperne di più sull'MMO della società vivente Seed, un progetto che seguivamo dal 2018-19 e che sembra stia fiorendo in qualcosa di speciale.

Nell'intervista qui sotto, ci sediamo con il CEO e co-fondatore di Klang Games, Mundi Vendi, per parlare in profondità di tutto ciò che riguarda Seed.

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"Quindi è ancora la stessa visione", descrive Vondi confrontando la versione attuale con la versione iniziale che conoscevamo all'inizio. "Ma penso che, proprio come il concetto di costruire una simulazione multiplayer come questa ci abbia portato in posti che forse non ci aspettavamo, e quindi penso che guardando al futuro ci sia forse un po' più di chiarezza su come dovrebbe funzionare. Penso che la visione sia sempre stata, sai, qualcosa di entusiasmante che ci entusiasmava tutti, ma raggiungerla è sempre stato un po' un mistero e forse è per questo che ci è voluto così tanto (...) ma ora stiamo davvero iniziando a vedere i frutti di quel lavoro e i giocatori si stanno divertendo davvero lì dentro, costruire città e simulare società".

Nel video, il CEO spiega che, dopo essere entrato in una sorta di modalità stealth dopo l'ultima spinta pubblica intorno al 2019, Seed ha cambiato più volte, passando dai Pioneers più orientati alla sopravvivenza Seed, tornando a una direzione live-simul, e ora in un ibrido che combina simulazione di vita con elementi di sopravvivenza. Il risultato, dice, è un tono meno bianco o nero, che permette al gioco di abbracciare "utopia, distopia e tutto ciò che sta nel mezzo."

"Per la prima volta", continua quando gli viene chiesto delle interazioni sociali fondamentali tra utenti e Seedlings, "i giocatori potranno costruire società con più di mille persone insieme. Quello che abbiamo sempre aspirato a fare con Seed è creare quel tipo di parco giochi dove più giocatori possano giocare insieme rispetto a prima. Trovare un modo per far giocare così tante persone insieme è la vera sfida di Seed, ma ciò che porta è una coesione sociale molto profonda."

I giocatori, come spiega lui, comunicano costantemente, discutono su come gestire le loro società, cosa produrre, quali leggi o politiche attuare e chi votare come prossimo leader:

"Non stai giocando con le mani attaccate a WASD e al topo. Stai comunicando molto. Direi che è davvero molto socievole. È un gioco sulla collaborazione e sulla competizione. Al momento non ci sono mostri lì dentro; Sono solo altre persone. Quindi tutto ruota attorno a come le persone lavorano insieme o contro le uni, e creano quelle storie emergenti che ne derivano."

Tuttavia, anche se non ci sono mostri, volevamo anche tornare alla questione della violenza all'interno di queste società di cui abbiamo parlato alcuni anni fa.

"In realtà stiamo solo introducendo Law & Order nei prossimi mesi," Vondi annuncia: "quindi volevamo metterlo nel trailer prima di inserire effettivamente alcune di quelle meccaniche nel gioco. Voglio essere completamente onesto: è un trailer cinematografico per mostrare ciò a cui aspiriamo a raggiungere".

"Può sembrare controintuitivo lavorare insieme, ma lì dentro vogliamo violenza"

"Se guardiamo a giochi come Sims Online o Habbo Hotel", il CEO poi paragona ironicamente, "che avevano politiche di non violenza davvero rigide, si finiscono per avere tipi diversi di violenza, violenza contro cui non si può davvero combattere. In Sims Online, i giocatori facevano la pipì sui prati degli altri per molestarsi a vicenda, e in realtà c'era una delle mafie di cyberbullismo più sofisticate nella storia del videogioco."

Quel conflitto inevitabile è la ragione per cui, dice, Seed ha bisogno di sistemi di legge, punizione e persino forza.

"In un certo senso, la violenza è un male necessario. Quello che abbiamo sempre voluto evitare è una situazione in cui hai un admin che può essere un tiranno e nessuno può fare nulla al riguardo. Se vuoi far cadere il governo della tua società, dovresti poterlo fare con la forza. Ma si tratta anche di autocontrollo, quindi avere legge, ordine e conseguenze per le proprie azioni è il punto in cui tutto si riduce."

Vondi aggiunge poi che tali conseguenze potrebbero essere gravi, incluso l'estradazione dei giocatori dalla loro società se si comportano male, con l'idea di costruire una base di giocatori più sana rispetto ad altri giochi multiplayer dove i comportamenti tossici hanno pochi costi reali.

La narrazione di Seed dipende dal tuo approccio: dalla sopravvivenza hardcore alle guide guide e alle società consolidate simili a simulazioni di vita

Infine, e con la complessità che comporta una simulazione sociale completa, volevamo capire come si gioca effettivamente Seed e quanta mano possiamo aspettarci nei primi passaggi.

"Molto dipende da come inizi il gioco", rivela Vendi. "Se inizi con un gruppo di amici e vuoi costruire una società da zero, allora vi schiestate insieme in mezzo al nulla e non avete nulla. In realtà è piuttosto hardcore; Forse direi allora che la sopravvivenza è al suo massimo splendore."

Da lì, i giocatori devono procurarsi acqua, cibo e riparo, cucinare pasti, pulire acqua potabile e affrontare infezioni o ferite causate da compiti semplici come abbattere alberi, poiché i loro personaggi iniziano come manodopera non specializzata.

"È piuttosto hardcore, ma davvero coinvolgente, e penso che sia molto divertente. Poi mettiamo molte barriere utili per te, così ti diciamo cosa devi fare per passare alla prossima fase della società."

Vondi dice che questa struttura più guidata deriva dal vedere quanto potesse essere travolgente quando nuove società sbloccavano troppo rapidamente l'intera gamma di strumenti politici.

Oltre all'attuale closed beta, prevediamo di imparare di più su Seed durante l'estate. Per ulteriori approfondimenti, ascolta l'intervista completamente sottotitolata sopra.