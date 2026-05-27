Sega celebra 35 anni di Puyo Puyo con un hit j-pop davvero orecchiabile

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Quest'anno ci sono stati molti anniversari, con grandi giochi e console che hanno celebrato i loro anniversari, e proprio oggi celebriamo 40 anni di Dragon Quest. Un'altra serie di giochi che oggi celebra un anniversario è Puyo Puyo, una serie di puzzle leggeri ispirata al Tetris di Compile e Sega, molto popolare in Giappone.

Certo, Sega non vuole perdersi l'occasione di celebrare questa occasione, ma lo stanno facendo in modo leggermente inaspettato. Hanno pubblicato una canzone per l'anniversario in collaborazione con il cantante Punipunidenki, e se ti piace il J-pop, pensiamo che sicuramente ti piacerà.

Se hai voglia di un po' di groove giapponese in un mercoledì come questo, puoi ascoltare sia su Spotify che su YouTube. E se vuoi giocare a Puyo Puyo, allora Puyo Puyo Tetris 2 è stata l'ultima grande uscita ed è disponibile su tutte le principali piattaforme. Puoi leggere la nostra recensione qui.