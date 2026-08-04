Sega celebra il suo catalogo musicale con quasi sei ore di musica per videogiochi sui servizi di streaming

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Il CEO di Sega, Shuji Utsumi, ha recentemente dichiarato che "poche aziende possono vantare un catalogo musicale così fantastico" come Sega. Un'affermazione piuttosto poco controversa. Dopotutto, producono videogiochi da più tempo di Nintendo (il loro primo titolo uscì nel 1973) e hanno creato più classici di praticamente tutti gli altri, tranne Nintendo stessa.

Da quando Sonic ha compiuto 35 anni la scorsa estate, Sega ha lanciato vari modi per celebrare il riccio fulmineo durante tutto il 2026, ed è in questo contesto che dovreste vedere la loro ultima mossa. Il Sega Sound Team ha pubblicato una impressionante playlist di 100 brani (grazie, VGC), che dura quasi sei ore, intitolata Jun Senoue: Essential Works.

La maggior parte è, ovviamente, musica Sonic, ma ci sono anche altre cose fantastiche in versioni davvero belle. Sega stessa descrive la playlist come segue:

"Una playlist ufficiale con canzoni a cui Jun Senoue, noto per il suo lavoro nella serie Sonic the Hedgehog di Sega, ha contribuito come compositore, arrangiatore e chitarrista."

Come è consuetudine in queste situazioni, lo stesso Senoue ha anche alcune parole da dire sulla collaborazione, e nel comunicato stampa possiamo leggere:

"Ascoltandoli, ho realizzato quanti ricordi ho di lavorare su ogni canzone. Alcuni di voi potrebbero già conoscere tutte queste canzoni, ma penso che ce ne saranno alcune che ascolterete per la prima volta attraverso questa playlist.

Spero che esplorando canzoni di epoche diverse troverai nuove preferite. Inoltre, questa playlist non è ancora finita - ho intenzione di aggiungere altre canzoni di tanto in tanto, quindi attendetela con ansia."

La playlist è disponibile sia su Apple Music che su Spotify (con qualche variazione nella lista tracce tra le due piattaforme), quindi rilassati e goditi una vasta gamma di brani classici.