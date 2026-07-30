Sega ha annunciato un test in rete chiusa per Crazy Taxi: World Tour

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Uno dei giochi che potremo provare alla Gamescom di quest'anno è Crazy Taxi: World Tour, dove Sega ha promesso che i partecipanti potranno provare una delle cinque mappe disponibili. Non sappiamo quale sarà, ma sospettiamo sia la mappa della West Coast, dato che ha appena ricevuto un nuovo trailer (che potete trovare qui sotto). Si basa su San Francisco e sembra molto simile alla mappa originale del primo gioco.

Se non puoi venire a Colonia per partecipare all'expo del gaming e guidare un taxi digitale, Sega ha un'altra soluzione. Hanno annunciato un Test di Rete Chiusa Multiplayer che, come suggerisce il nome, si basa sul multiplayer. Ecco cosa è incluso:



In Pickup Race, fino a 6 giocatori competono tra loro per lasciare il maggior numero possibile di passeggeri entro un limite di tempo prestabilito, guadagnando quanti più soldi folli possibile.



In Cops 'N' Cabbies, i giocatori saranno divisi in due squadre da 3 persone che competono tra loro



I giocatori potranno gareggiare su 2 mappe e scegliere tra 4 personaggi e 6 auto con varie opzioni di messa a punto.



Clicca su questo link per registrare il tuo interesse entro il 31 agosto; i residenti della maggior parte dei principali paesi europei possono partecipare, ma purtroppo pochissimi altri possono.

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