Sega: I film di Sonic hanno reso possibili altri progetti per noi

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In una recente intervista, Shigeru Miyamoto ha rivelato qualcosa che molti probabilmente sospettavano: che i film di Super Mario influenzano i giochi che Nintendo pubblica. In effetti, persino il rivale di lunga data di Nintendo, Sega, si trova in una situazione simile, dove i popolari film di Sonic the Hedgehog hanno reso possibile creare progetti che altrimenti non sarebbero stati realizzabili.

Il CEO di Sega, Shuji Utsumi, ha rivelato questo in un'intervista a Famitsu, dove ha affermato che il successo di Sonic è legato all'intera azienda (tradotto con DeepL):

"Sonic è un'icona per Sega, e credo che se Sonic prospererà, l'intera azienda prospererà."

Fortunatamente, Sonic ha trovato il suo ritmo negli ultimi anni e i giochi vendono meglio, e come detto, i film in particolare sono diventati estremamente popolari. Senza entrare in ulteriori dettagli, Utsumi riconosce che la carriera hollywoodiana del riccio ha aperto nuove opportunità:

"Ci sono effettivamente progetti di sviluppo che sono diventati possibili grazie al successo dei film di Sonic, quindi spero che possiamo sfruttarli al meglio e collegarli ad altri marchi."

Il prossimo grande progetto di Sonic sembra essere un altro film, in particolare Sonic the Hedgehog 4 , che debutterà nelle sale a marzo 2027. Utsumi è piena di entusiasmo e dice che cercheranno di aumentare la sua popolarità anche in Giappone:

"Anche questo film sarà davvero impressionante. Jim Carrey, ovviamente, è presente, e anche Amy Rose è presente. È davvero un film divertente, quindi faremo del nostro meglio per farlo diventare un successo ancora più grande anche in Giappone."

Nella stessa intervista, Utsumi rivela anche che i negozi Sega aperti a Tokyo e Shanghai lo scorso anno hanno ottenuto risultati migliori del previsto e quindi prevedono di aprire più negozi Sega in futuro, menzionando in particolare Medio Oriente e Stati Uniti. Incrociamo le dita che apriranno anche un negozio Sega in Europa prima possibile.