Segnala che Marathon è costato oltre 250 milioni di dollari man mano che il numero di giocatori scende

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Come probabilmente sai, lo sviluppo di Marathon è stato lungo e turbolento, e come spesso accade, il tempo è denaro nell'industria del gaming. Ora, il giornalista di Forbes Paul Tassi riporta che lo sviluppo del gioco è stato estremamente costoso, rendendolo l'ennesimo di una lunga serie di titoli AAA con un modello live-service che potrebbe faticare a generare profitti:

"Posso confermare che il budget di Marathon supera i 200 milioni di dollari. Probabilmente più di 250 milioni di dollari. Questo non include i costi continui per la manutenzione e i nuovi contenuti attuali."

La scorsa settimana è stato riportato che il gioco aveva venduto 1,2 milioni di copie, una cifra che Tassi afferma di aver verificato. Circa il 70% dei giocatori è su Steam (il gioco è disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series S/X, e su quest'ultimo si posiziona al 106° posto nella lista dei giochi più giocati), ma molti sono scomparsi dopo l'uscita. Anche se non si avvicina a una crisi di livello Concord, Tassi riassume la situazione così:

"... è una vittoria assoluta nella campagna in difficoltà di Sony verso il live-service. Qui bisogna tenere conto del contesto, e ci sono aspettative più alte e più pressione su Marathon rispetto alla maggior parte. Serve più giocatori. Deve smettere di perdere giocatori. Deve guadagnare in futuro dalle sue microtransazioni."

Non sappiamo come Sony valuti internamente Marathon, ma a tempo debito sarà probabilmente pubblicato un rapporto trimestrale che presenterà questo argomento agli investitori. In parole povere, Marathon è una scommessa costosa su un mercato incerto – e il futuro di Bungie, e soprattutto quello del gioco, purtroppo sembra tutt'altro che sicuro.