Rapporto: Marathon ha venduto circa 1,2 milioni di copie finora, la maggior parte su PC

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Marzo è stato un megamese per i videogiochi, visto che abbiamo visto Resident Evil Requiem debuttare e vendere oltre sei milioni di unità finora (sì, è uscito proprio alla fine di febbraio...), Pokémon Pokopia è arrivato e ha venduto 2,2 milioni di unità basandosi sui dati dopo quattro giorni sul mercato, Crimson Desert ha venduto tre milioni di unità in pochi giorni, e persino Slay the Spire 2, che ha superato i tre milioni di copie vendute nonostante fosse un progetto in Early Access. È proprio per questo che bisogna in qualche modo dire che Marathon è stato il grande perdente di marzo in termini di vendite, se si deve credere agli ultimi dati di Alinea Analytics (grazie, VGC).

Nonostante il debutto all'inizio di marzo il 5, gli ultimi dati affermano che Marathon ha venduto finora 1,2 milioni di unità. Non è affatto una cifra negativa, ma sembra piuttosto debole rispetto alla concorrenza e come, confrontato con progetti single-player che possono facilmente rimanere in circolazione per anni, l'ultimo titolo live multiplayer di Bungie sia stato quello che ha raggiunto il minimo.

Ma forse la notizia più preoccupante se sei un dirigente PlayStation è dove Marathon ha ottenuto le migliori performance. Si nota che delle 1,2 milioni di copie vendute, circa 800.000 copie sono arrivate via PC su Steam. Solo circa il 19% delle unità vendute era disponibile su PS5, con 217.000 copie sulla piattaforma, mentre Xbox sorprendentemente vicina a 133.000 copie. Il motivo per cui questo preoccupa forse Sony è che un recente rapporto suggeriva che l'azienda fosse interessata a rendere i giochi single-player first-party permanentemente esclusivi per PS5, ma questo potrebbe forse eliminare una vasta base di consumatori...? I dati Marathon mostrano chiaramente che c'è una conversazione da affrontare su questo argomento.

I dati suggeriscono anche che finora Marathon hanno portato a ricavi di circa 55 milioni di dollari per Bungie, che senza dubbio risolveranno alcuni dubbi e preoccupazioni che fan e dirigenti potrebbero avere.

Hai già giocato Marathon ?