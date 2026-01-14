Semifinali AFCON: Nigeria e Senegal possono sorprendere Marocco ed Egitto?
Tempi per guardare le semifinali della Coppa d'Africa delle Nazioni.
Le semifinali AFCON sono arrivate, con due chiari favoriti per raggiungere la finale... E si trovano in siti opposti. Il Marocco, i padroni di casa, ha dominato questa edizione della Coppa d'Africa, con il giocatore del Real Madrid Brahim Díaz che ha segnato in ogni partita, e sono aiutati dai tifosi locali, che non vedevano il Marocco nella finale AFCON da quando avevano perso contro la Tunisia nel 2004... e vinse per l'ultima volta nel 1976. Tuttavia, sono stati i primi a battere la Nigeria, che aveva vinto la competizione per l'ultima volta nel 2013.
L'altro favorito, l'Egitto, ha stelle internazionali (l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah e l'attaccante del Manchester City Omar Marmoush) sotto le indicazioni del rispettato allenatore Hossam Hassan. L'Egitto ha vinto l'AFCON un record di sette volte, ma l'ultima volta è stato nel 2010 (questa competizione si tiene ogni due anni). In effetti, nel 2021, è stato il Senegal, rivale egiziano in semifinale, a battere l'Egitto ai rigori...
Pensi che Nigeria e Senegal possano sorprendere Marocco ed Egitto nella semifinale della Coppa d'Africa?
Tempi delle semifinali AFCON e come guardarli in diretta
Tutte le semifinali si giocano oggi, mercoledì, mentre la finale si terrà sabato.
- Senegal vs. Egitto: mercoledì 14 gennaio, 18:00 CET, 17:00 GMT
- Nigeria vs. Marocco: mercoledì 14 gennaio, 21:00 CET, 20:00 GMT
Questa competizione calcistica africana può essere seguita in diretta in tutto il mondo, compresi i mercati europei: questi sono i canali dove si può guardare AFCON in diretta.
- Belgio - Tipik, La Une
- Bulgaria - Max Sport
- Croazia - SportKlub
- France - beIN Sports France
- Germania - Sportdigital
- Grecia - Società di Radiodiffusione Ellenica
- Irlanda (Repubblica d'Irlanda) - Channel 4
- Italia - Sportitalia, Solo Calcio
- Paesi Bassi - Ziggo Sport
- Portogallo - Sport TV
- Spagna - Movistar
- Turchia - Exxen
- Regno Unito - Channel 4
Chi pensi vincerà l'AFCON 2026?