Semifinali AFCON: Nigeria e Senegal possono sorprendere Marocco ed Egitto?

Le semifinali AFCON sono arrivate, con due chiari favoriti per raggiungere la finale... E si trovano in siti opposti. Il Marocco, i padroni di casa, ha dominato questa edizione della Coppa d'Africa, con il giocatore del Real Madrid Brahim Díaz che ha segnato in ogni partita, e sono aiutati dai tifosi locali, che non vedevano il Marocco nella finale AFCON da quando avevano perso contro la Tunisia nel 2004... e vinse per l'ultima volta nel 1976. Tuttavia, sono stati i primi a battere la Nigeria, che aveva vinto la competizione per l'ultima volta nel 2013.

L'altro favorito, l'Egitto, ha stelle internazionali (l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah e l'attaccante del Manchester City Omar Marmoush) sotto le indicazioni del rispettato allenatore Hossam Hassan. L'Egitto ha vinto l'AFCON un record di sette volte, ma l'ultima volta è stato nel 2010 (questa competizione si tiene ogni due anni). In effetti, nel 2021, è stato il Senegal, rivale egiziano in semifinale, a battere l'Egitto ai rigori...

Tempi delle semifinali AFCON e come guardarli in diretta

Tutte le semifinali si giocano oggi, mercoledì, mentre la finale si terrà sabato.



Senegal vs. Egitto: mercoledì 14 gennaio, 18:00 CET, 17:00 GMT



Nigeria vs. Marocco: mercoledì 14 gennaio, 21:00 CET, 20:00 GMT



Questa competizione calcistica africana può essere seguita in diretta in tutto il mondo, compresi i mercati europei: questi sono i canali dove si può guardare AFCON in diretta.



Belgio - Tipik, La Une



Bulgaria - Max Sport



Croazia - SportKlub



France - beIN Sports France



Germania - Sportdigital



Grecia - Società di Radiodiffusione Ellenica



Irlanda (Repubblica d'Irlanda) - Channel 4



Italia - Sportitalia, Solo Calcio



Paesi Bassi - Ziggo Sport



Portogallo - Sport TV



Spagna - Movistar



Turchia - Exxen



Regno Unito - Channel 4



