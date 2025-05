Senua's Saga: Hellblade II sembra finalmente ottenere una versione fisica

HQ

Sembra che Senua's Saga: Hellblade II stia finalmente ottenendo una versione fisica, che potrebbe allinearsi con il lancio del gioco su PS5. Dall'uscita del gioco su Xbox e PC, è stato disponibile solo in digitale.

Secondo VGC, le cose stanno per cambiare molto presto. Un nuovo elenco ESRB rilevato dall'outlet elenca Senua's Saga: Hellblade II come avente una versione fisica per PS5 e Xbox Series X/S, con Limited Run Games come editore.

Sembra che Limited Run stia lavorando anche a una versione fisica del gioco originale - Hellblade: Senua's Sacrifice - per Nintendo Switch. Con l'uscita per PS5 del secondo gioco che incombe, forse vedremo queste versioni aggiuntive annunciate insieme al suo lancio.