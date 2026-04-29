Sephiroth ha un nuovo lavoro secondario: vendere lemon sour in vista dell'uscita di Rebirth

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Come abbiamo detto ieri, una demo giocabile di Final Fantasy VII: Rebirth è ora disponibile sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X. A giudicare dalle reazioni di chi l'ha provato, sembra essere una versione molto rifinita in vista dell'uscita del 3 giugno.

Se cerchi qualcosa di gustoso da sorseggiare mentre giochi (e ovviamente hai l'età legale per bere), Sephiroth ha un suggerimento per te. Square Enix ha lanciato una collaborazione piuttosto inaspettata con il birrificio giapponese Asahi Beer su un prodotto chiamato Mirai no Lemon Sour, che nella pubblicità si traduce in "Il Lemon Sour del Futuro."

Qui vediamo l'Angelo Un'Ala mentre affetta un limone e beve con passione una bevanda alcolica come un vero influencer che abbraccia pienamente un altro marchio. Ti sembra strano e giapponese? Ecco esattamente cos'è, dai un'occhiata tu qui sotto.