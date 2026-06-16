Serena Williams e Venus Williams, tornate dopo quattro anni, giocheranno il doppio femminile a Wimbledon

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È ufficiale: Serena Williams e Venus Williams sono di ritorno. La coppia leggendaria di doppio, che ha vinto insieme 14 titoli del Grande Slam, ha ricevuto una wildcard per Wimbledon 2026, rendendo la prima volta che giocano insieme dagli US Open 2022. Le sorelle hanno vinto il doppio femminile di Wimbledon sei volte, la prima nel 2000, la sesta nel 2016.

Quattro anni fa, la sorella minore, Serena Williams, ora 44 anni, si è ritirata dal tennis, dopo aver vinto 23 titoli del Grande Slam in singolare (inclusi sette a Wimbledon). Ma la scorsa settimana, Serena Williams è tornata con l'attesissimo al Queen's Club Championships, giocando al fianco della giocatrice canadese Victoria Mboko (19 anni). Purtroppo, dopo aver vinto il loro primo incontro, sconfiggendo la terza testa di serie nel torneo, Mboko ha subito un grave infortunio al ginocchio che l'ha tenuta fuori dal campo per mesi.

Per Serena Williams è stata un'esperienza positiva (e vincente, seppur breve), e tornerà molto presto, quando il doppio femminile di Wimbledon inizierà intorno al 29 giugno. Prima di allora, Serena gioca una partita di doppio a Berlino insieme a Karolina Muchova.

Venus Williams ha avuto periodi di inattività, ma rimane una giocatrice attiva a 45 anni (è tornata a luglio 2025 dopo 16 mesi di pausa), ed è ora classificata 119ª al mondo nel doppio, raggiungendo i quarti di finale degli US Open con Leylah Fernández.