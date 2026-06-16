Shang-Chi 2 è ancora in lavorazione, conferma il regista Destin Daniel Cretton

Dopo Avengers: Secret Wars, ci aspettiamo che venga premuto un grande pulsante di reset sull'MCU. Almeno, così sembra andranno le cose, dopo il culmine della saga del Multiverso. Questo significa che ci restano solo un paio d'anni per vedere tornare tutti i nostri preferiti, ma i fan di Shang-Chi non dovrebbero temere, perché c'è la possibilità che rivedremo presto il portatore dell'anello (non quello).

In una conversazione con Deadline, il regista di Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, ha rivelato che è in corso un lavoro per un sequel. "Stiamo sviluppando un secondo," ha detto, aggiungendo che il film originale ha avuto abbastanza successo da approvare un sequel, ma che ha avuto successo "stranamente" grazie alla pandemia di COVID.

In gran parte, secondo Cretton, il ritardo nel sequel apparentemente deriva dalle sfide legate al COVID. La Marvel non ha cambiato idea riguardo a Shang-Chi per farlo uscire dalla scena, ma siamo certi che vedranno come il pubblico reagirà al personaggio quando tornerà in Avengers: Doomsday, per capire quanto velocemente dovranno pubblicare un sequel.

Anche l'attore di Shang-Chi, Simu Liu, è piuttosto impegnato. Dopo il successo del film, ha lavorato in numerosi altri grandi progetti e attualmente sta affrontando il film Sleeping Dogs come un altro grande film.