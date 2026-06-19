Shinobi: Art of Vengeance avrà un'edizione dedicata Switch 2 a settembre

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Quando Sega e lo sviluppatore Lizardcube hanno lanciato Shinobi: Art of Vengeance originariamente, il gioco ha debuttato su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1. Non esisteva una versione specifica per Switch 2, anche se il gioco era giocabile sulla piattaforma tramite l'elemento di compatibilità posteriore che la console offre.

Tuttavia, questo cambierà presto poiché è stata rivelata un'edizione Switch 2 del gioco e i piani per il lancio già dal 24 settembre. Sarà per lo più lo stesso, tranne che funzionerà a una risoluzione più alta, e non è chiaro nemmeno se chi possiede il gioco su Switch 1 avrà un percorso di upgrade.

Quello che sappiamo è che l'edizione Switch 2 arriverà sia in formato fisico che digitale (non è chiaro nemmeno se il gioco sarà una Key-Card o meno), e che sarà venduta a £24,99 per la versione Standard, con opzioni anche per una Deluxe Edition.

Se non hai ancora giocato a Shinobi: Art of Vengeance, non perderti la nostra recensione entusiastica del gioco.