Shinobi: Art of Vengeance ora dovrebbe avere un aspetto migliore su Nintendo Switch

Se di recente hai acquistato una copia di Shinobi: Art of Vengeance su Nintendo Switch e hai pensato che la risoluzione non fosse all'altezza delle tue aspettative, abbiamo alcune buone notizie da condividere.

Sega ha ora rivelato che è arrivato un aggiornamento per il gioco, un aggiornamento che migliora la risoluzione dello schermo sulla piattaforma, il tutto eliminando alcuni bug allo stesso tempo. I nasi pieni spiegano:



Risoluzione dello schermo migliorata.



Risolto un bug che bloccava la progressione nel livello "Neo City" per cui una posizione che richiedeva l'uso di un Kusarifundo (Ninja Hook) poteva scomparire. Inoltre, i dati di salvataggio che si erano già bloccati a causa di questo problema verranno ora riparati automaticamente al momento del caricamento.



Risolti bug minori.



Per ulteriori informazioni su Shinobi: Art of Vengeance, non perderti la nostra recensione completa e brillante del gioco.