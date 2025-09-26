Shinobi: Art of Vengeance ora dovrebbe avere un aspetto migliore su Nintendo Switch
È arrivato un aggiornamento per migliorare la risoluzione della versione.
Se di recente hai acquistato una copia di Shinobi: Art of Vengeance su Nintendo Switch e hai pensato che la risoluzione non fosse all'altezza delle tue aspettative, abbiamo alcune buone notizie da condividere.
Sega ha ora rivelato che è arrivato un aggiornamento per il gioco, un aggiornamento che migliora la risoluzione dello schermo sulla piattaforma, il tutto eliminando alcuni bug allo stesso tempo. I nasi pieni spiegano:
Per ulteriori informazioni su Shinobi: Art of Vengeance, non perderti la nostra recensione completa e brillante del gioco.