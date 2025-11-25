Shohei Ohtani conferma la partecipazione al World Baseball Classic del prossimo anno

HQ

Shohei Ohtani, il giocatore giapponese di baseball 31enne recentemente nominato MVP della Major League Baseball (MLB) per il terzo anno consecutivo, dopo aver conquistato un secondo titolo consecutivo con i Los Angeles Dodgers, ha confermato la sua partecipazione al prossimo World Baseball Classic del 2026, l'equivalente della Coppa del Mondo di Baseball, organizzata dalla World Baseball Softball Confederation (WBSC). Organo di governo del baseball.

Ohtani ha confermato lunedì tramite i social media la sua partecipazione per la squadra giapponese alla competizione che si terrà dal 5 al 17 marzo 2026 in Giappone, Porto Rico e Stati Uniti. Il Giappone ha dominato il World Baseball Classic da quando il torneo internazionale ha preso la sua attuale edizione nel 2006, vincendo tre titoli, incluso l'ultimo nel 2023, in cui Ohtani è stato nominato MVP contro gli Stati Uniti.

Non è ancora chiaro se Ohtani batterà e lancerà anche per la squadra giapponese, dato che ha subito un infortunio al gomito ed è tornato sul monte solo lo scorso giugno. Ma nelle 158 partite di stagione regolare disputate quest'anno con i Dodgers, batté.282 e realizzò 55 fuoricampo.