Si afferma che il campione di Super Formula Ayumu Iwasa sarebbe "migliore di Tsunoda"

HQ

Il pilota Red Bull F1 Yuki Tsunoda ha vissuto un altro weekend deludente a Las Vegas, dove non è riuscito a segnare di nuovo punteggio e ha chiuso 19°, ritenendo che l'ingresso di una safety car dopo la sua entrata ai box lo abbia fatto mancare di nuovo il botte: "Sembra che tutto finora vada contro di me, la fortuna e tutto il resto. Non mi piace la parola fortuna, ma questo weekend sembra davvero sfortuna", ha detto il pilota giapponese.

La cosa peggiore è che Tsunoda termina il contratto nel 2025 e non ha fatto molti meriti per assicurarsi il posto per il prossimo anno in Red Bull, attualmente una delle poche squadre in Formula 1 che non ha ancora annunciato la propria formazione piloti per l'anno prossimo (a parte Max Verstappen, che ovviamente rimane). E potrebbe avere concorrenti dal suo stesso paese: Ayumu Iwasa, neo-incoronato campione della Super Formula, la competizione a monoposto che si tiene principalmente in Giappone.

Iwasa, mentre gareggiava per il Team Mugen in Super Formula, lavora anche per la Red Bull dal 2021, effettuando già alcuni test in F1, incluso il ruolo di Verstappen in una sessione di prove libere al Gran Premio del Bahrain 2025.

Iwasa "sarebbe meglio di Tsunoda", crede il suo ingegnere

Tomohiko Koike, ingegnere di gara nel Team Mugen, ha detto che sta migliorando sempre di più. "Questa stagione è stato molto costante e direi che la sua media è stata la migliore di qualsiasi pilota, migliore di Tsuboi e Kakunoshin Ohta. È abbastanza facile immaginarlo in Formula 1. Penso che sarebbe meglio di Tsunoda."

"Non conosco Tsunoda personalmente, ma penso che Iwasa, non solo in termini di abilità di guida, ma anche nella sua capacità di regolare la macchina sia davvero impressionante, allo stesso livello di [Tomoki] Nojiri. Ecco perché penso che sarebbe in grado di guidare meglio in F1 rispetto ad alcuni piloti in griglia. Ha solo bisogno di avere una possibilità, è la cosa più difficile."

Tuttavia, secondo Motorsport, attualmente non ci sono voci secondo cui la Red Bull stia considerando di promuovere la 24enne Iwasa in Formula 1.

Ulteriori letture: Yuki Tsunoda rivela il suo anime preferito da guardare in binge-watching durante i lunghi voli verso le gare di Formula 1