La FIFA sta valutando una Coppa del Mondo per club a 48 squadre per il 2029

Sono 32 le squadre che parteciperanno all'edizione estiva della Coppa del Mondo per Club FIFA, tra cui rappresentanti di tutti i continenti. Tuttavia, i criteri utilizzati per le qualificazioni e la restrizione di due club per paese hanno lasciato fuori alcuni club giganti, in particolare i campioni di Spagna, Inghilterra e Italia FC Barcelona, Liverpool e Napoli.

La situazione potrebbe cambiare nella prossima edizione (2029) se l'edizione di quest'estate si rivelerà un successo. È stato riferito che la FIFA terrà una consultazione per espandere la competizione a 32 squadre a 48 squadre nel 2029.

Se così fosse, sarebbe coerente con i Mondiali maschili e femminili, che si stanno espandendo a 48 squadre nel 2026 e nel 2027, anche se non è ancora certo se verrà ripetuto per le prossime edizioni.

Perché la Coppa del Mondo per club FIFA è così controversa?

La Coppa del Mondo per Club è stata accolta con risposte contrastanti. Per i club che non partecipano, si tratta di una grossa perdita di denaro: un accordo da 1 miliardo di dollari con DAZN sarà distribuito tra i club (non in egual misura), con il vincitore che potrebbe guadagnare fino a 125 milioni di dollari. Anche se la FIFA ha promesso un "obiettivo di solidarietà" di 250 milioni di dollari per i club non partecipanti, Barcellona, Liverpool o Napoli perderanno un sacco di soldi.

Ma per i club che partecipano, significa anche che i loro giocatori potrebbero avere solo pochissimo tempo per riposare prima che gli allenamenti per la prossima stagione inizino ad agosto, il che potrebbe avere ripercussioni peggiori sulla salute dei giocatori. Quindi, in realtà, nessuno è veramente felice di questa competizione e nessuno sa cosa aspettarsi... in particolare perché si svolge negli Stati Uniti, un paese per lo più indifferente al calcio associativo.