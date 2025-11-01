Silent Hill 2 Remake è stato classificato in base all'età per Xbox Series S/X negli Stati Uniti

HQ

Non molto tempo fa, abbiamo riferito che Silent Hill 2 Remake avrebbe avuto un periodo di esclusività di un anno, che si è concluso l'8 ottobre, dopodiché un noto e credibile insider ha affermato che il gioco sarebbe stato presto rilasciato per Xbox Series S/X.

E sembra che l'informazione fosse corretta. L'utente Wario64 ha ora notato tramite Bluesky che il gioco è stato classificato per età tramite ESRB per Xbox negli Stati Uniti. Questo di solito viene fatto relativamente poco prima degli annunci, quindi speriamo che non passi molto tempo prima di vedere e sentire qualcosa di ufficiale sulla questione.

<social>https://bsky.app/profile/did:plc:knj5sw5al3sukl6vhkpi7637</social>

All'inizio di questa settimana, Windows Central ha riportato informazioni non confermate secondo cui Microsoft organizzerà un cosiddetto evento Xbox Partner Preview questo novembre, in cui i titoli Play Anywhere di terze parti riceveranno un'attenzione particolare. Se questo è vero, sembra probabile che vedremo Silent Hill 2 Remake lì come titolo Play Anywhere, il che significa che dopo l'acquisto sarai in grado di giocarci sia su PC che su Xbox con file di salvataggio condivisi.