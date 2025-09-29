Silent Hill f ha venduto il suo primo milione di unità il giorno del lancio

HQ

I venti del cambiamento stanno soffiando nel franchise di Silent Hill, ma la nebbia rimane. Silent Hill f ha finalmente debuttato lo scorso giovedì 25 settembre, acclamato dalla critica come una gradita svolta nella serie horror, con un'atmosfera diversa e una nuova lore da esplorare. Sebbene ci siano squilibri nei sistemi di gioco, non c'è dubbio che il bilancio generale sia stato molto positivo per il titolo horror. E il mercato ha risposto.

Secondo i dati recentemente rivelati da Konami, Silent Hill f è riuscito a raggiungere un milione di copie vendute nelle sue prime 24 ore, includendo sia le versioni fisiche che digitali e le unità di pre-ordine. Questo lo rende di fatto il Silent Hill più venduto di sempre, superando il suo predecessore Silent Hill 2 Remake in quel periodo di tempo iniziale.

Senza dubbio questa cifra aumenterà nelle prossime settimane, poiché ottobre è solitamente il periodo migliore dell'anno per godersi tali giochi.

