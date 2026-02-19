Silent Hill f sta ricevendo una collezione ufficiale di profumi
Le collaborazioni tra serie di videogiochi e altre aziende non sono una novità, ovviamente, ma di solito si percepisce che i marchi siano adatti. Detto ciò, non siamo del tutto sicuri che questa ultima collaborazione sia adatta a queste aspettative. Cosa ne pensi dell'orrore inquietante e dei profumi piacevoli?
Questo è ciò che il marchio giapponese di profumi Primaniacs ora vuole offrire con una collezione Silent Hill f (grazie Siliconera). Lanceranno due tipi di profumi, basati sui personaggi Hinako e Fox Mask, che saranno in vendita in Giappone l'8 maggio e saranno disponibili anche tramite il loro sito web.
Allora, che odore ha l'horror? Beh, secondo la descrizione, Hinako ha questo odore (tradotto con Bing):
"Attraverso il dolore lancinante che assale il cuore addolorato, il giovane uccello decide un giorno di spiegare le ali e volare via."
Se Fox Mask ti piace di più, puoi aspettarti questa descrizione del profumo:
"Parole che non si formano mai - solo pensieri che bruciano. Un profumo per l'uomo che insegue un'unica anima unica."
Se questa non è la tua atmosfera, puoi sempre accontentarti di giocare al gioco. Silent Hill f è ora disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Puoi leggere la nostra recensione qui.