Silent Hill: Townfall da presentare in modo più approfondito venerdì mattina

Sarà una mattina di venerdì molto, molto difficile per i giocatori europei, dato che tardi giovedì si terrà il prossimo (e assolutamente enorme) showcase di State of Play da PlayStation dalle 22:00 GMT alle 23:00 CET. Con questo che si estende per oltre un'ora, potresti già aspettarti di andare a dormire piuttosto tardi quella notte, ma a quanto pare non ti lascerai andare nel sonno così presto come spereresti.

Konami ha rivelato che un'altra Silent Hill Transmission è in arrivo e questa seguirà poco dopo il prossimo State of Play. Significa che c'è un legame tra i due? Forse. Ma quello che sappiamo è che la serie offrirà uno sguardo più approfondito su Silent Hill: Townfall condividendo anche "gli ultimi aggiornamenti dalla serie Silent Hill".

L'inizio di questa trasmissione è fissato alle 00:00 GMT/1:00 CET del mattino del 13 febbraio, quindi sì, sarà una notte davvero lunga...