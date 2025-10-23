Sleep Awake di Blumhouse Games arriverà a dicembre

HQ

La prossima settimana è la settimana più spaventosa dell'anno, poiché Halloween si verificherà venerdì prossimo. Nello spirito di questa celebrazione, Blumhouse Games è apparso al Galaxies Autumn Showcase 2025 per rivelare la data di lancio del progetto horror surreale e psicologico dello sviluppatore Eyes Out ' Sleep Awake.

Il gioco horror, che debutterà su PC il 2 dicembre 2025, ha appena ricevuto un nuovo trailer che mette in luce la realtà contorta in cui è ambientato e raffigura come la popolazione stia lottando per evitare il sonno per paura di essere portata via durante il sonno.

Mentre puoi vedere l'ultimo trailer qui sotto, per saperne di più su Sleep Awake, non perderti la nostra recente anteprima del gioco, dove abbiamo avuto la possibilità di sperimentare alcuni capitoli della storia.