Slow Horses torna a Apple TV per la sua sesta stagione a settembre

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Apple TV sembra sapere di aver fatto il segno con la serie drammatica guidata da Gary Oldman, Slow Horses, dato che la serie si dimostra costantemente uno dei progetti più grandi e popolari sulla streaming, e anche uno dei più acclamati. Per questo motivo, non è stato poi così sorprendente quando è stato confermato lo scorso luglio che Slow Horses sarebbe tornato per una sesta stagione e che anche una settima era stata approvata.

Parlando della prima, ora Apple TV ha annunciato la data precisa di anteprima per Slow Horses: Stagione 6, con il prossimo gruppo di episodi che arriverà sulla piattaforma di streaming già dal 16 settembre.

Il primo trailer di questa stagione è stato in realtà condiviso l'anno scorso dopo la fine dei titoli di coda della quinta stagione, il che significa che sappiamo più o meno cosa aspettarci. Offre una narrazione basata sul sesto e settimo libro dell'autore Mick Herron, intitolati Joe Country e Slough House, e sarà nuovamente composta da sei episodi che debutteranno settimanalmente, con il finale previsto per il 21 ottobre.

Non vedi l'ora di tornare Slow Horses ?