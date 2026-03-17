Sonic Racing: Crossworlds sta per essere ampliato con tre nuovi driver DLC iconici

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Sonic Team e Sega avevano già promesso due settimane fa che un nuovo driver sarebbe stato rilasciato per Sonic Racing: Crossworlds il 25 marzo. Abbiamo allora ipotizzato che potesse trattarsi del personaggio precedentemente confermato Mega Man, dato che Capcom aveva recentemente organizzato un evento con il Blue Bomber.

Ma... Potrebbe non essere così. Questo perché Sega ha ora annunciato altri tre piloti che arriveranno al gioco, tutti i quali pensiamo sarete felici di vedere. Sono Red (Angry Birds) in aprile, Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) in aprile, e Arle (Puyo Puyo ) a maggio - insieme a nuova musica.

Quest'ultimo include veri beniamini dei fan come il brano di OutRun "Magical Sound Shower", "Like the Wind (Reborn)" di Power Drift e "Soul on Desert" di Sega Rally, quindi si può dire con certezza che Sega abbia scavato a fondo nei suoi archivi retrò. Puoi vedere tutti questi piloti e piste nel video qui sotto.

Notiamo però che Sonic Team evita di commentare l'aggiunta prevista per il 25 marzo, quindi o è stata posticipata o sostituita da uno dei due personaggi di April... Oppure c'è un'altra sorpresa in arrivo la prossima settimana, nel qual caso probabilmente ne sentiremo parlare molto presto.

Cosa ne pensi di questi tre nuovi piloti, che ovviamente saranno aggiunti come DLC gratuiti dato che sono personaggi Sega? Solo i personaggi di terze parti costano soldi.