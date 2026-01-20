Sony rivoluziona il mondo dei televisori vendendo la sua leggendaria operazione Bravia a TCL

HQ

Sony ha aspettato la fine della CES per mantenere l'attenzione della fiera e fare un annuncio bomba che sta scuotendo il settore della produzione di televisori questo pomeriggio: il veterano concorrente si ritira dalla competizione, abbandonando il suo leggendario marchio Bravia, e ora rimarrà nel settore attraverso una joint venture in cui TCL deterrà il 51% dell'operazione.

Il produttore cinese, che negli ultimi anni si è ritagliato una notevole nicchia sul mercato grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo e che già competeva con la tecnologia all'avanguardia con i suoi annunci, ha consolidato una posizione più forte grazie all'acquisto di fronte al dominio predominante dei produttori sudcoreani (LG e Samsung).

Secondo Nikkei, la nuova azienda "opererà sotto marchi giapponesi", quindi si comprende che la vendita include i diritti di sfruttare prodotti precedentemente noti come parte della gamma Sony. In altre parole, ci saranno ancora TV "Sony Bravia", ma non saranno più le stesse. Secondo l'accordo, i nuovi modelli prodotti da TCL inizieranno ad arrivare sul mercato ad aprile 2027, all'inizio del prossimo anno fiscale.

I fan di lunga data degli schermi Bravia si lamentano dell'annuncio con messaggi come: "Le generazioni più giovani non sanno cosa significhi entrare nel soggiorno di un amico e vedere una TV Sony." In definitiva, dobbiamo ricordare l'importanza che l'azienda ha dato a questa divisione, che ha salvato la situazione durante i tortuosi primi giorni di PlayStation 3. Cosa ne pensi di questa mossa?