Sony sferra l'ultimo montante in una causa "senza senso" Horizon vs. Light of Motiram

La guerra in corso tra Tencent e Sony è stata affascinante da seguire. I due giganti dei videogiochi sono stati bloccati in un procedimento legale a seguito del Light of Motiram

(realizzato da Aurora Studio e Polaris Quest ) è stato rivelato alla fine del 2024 e abbastanza rapidamente è stato considerato come un clone piuttosto servile della serie Horizon (realizzata da Guerrilla Games ) di Sony Interactive Entertainment.

In effetti, l'idea di definirlo un "clone servile" non è nemmeno un vero e proprio stile editoriale, dato che Sony è uscita allo scoperto e ha usato il fraseggio in quanto tale, cosa che ha sconvolto e invocato la rabbia di Tencent che ha sostenuto che Sony stava semplicemente tentando di monopolizzare attraverso questa causa.

Ora, Sony ha reagito ancora una volta, in un altro pesante documento legale ottenuto da The Game Post. In quest'ultimo file, Sony afferma che i recenti commenti di Tencent sono in realtà "sciocchezze" e che Tencent sta "giocando a un gioco di conchiglie" che utilizza le sue varie filiali per proteggersi dall'essere a rischio responsabile.

Sony fa un ulteriore passo avanti affermando che il danno da violazione del copyright è "fatto - e continua", con ulteriori commenti che affermano che "il pubblico ha espresso confusione e indignazione dopo aver scoperto Light of Motiram per l'imitazione che è".

E ancora di più, Sony continua a servire commenti infuocati e memorabili come i seguenti:

"Light of Motiram – un gioco knock-off così palese che il pubblico ha denunciato a gran voce l'ovvia e pervasiva copia degli elementi protetti di Horizon – mette a repentaglio il continuo successo di Horizon, compresi gli attuali piani di espansione per il franchise."

"La copia è stata così eclatante che numerosi giornalisti e fan di Horizon hanno definito "Light of Motiram "una grande fregatura di Horizon", "un'evidente imitazione", un "imitatore" con un personaggio principale che "assomiglia ad Aloy da morire" e "estremamente simile a Horizon Zero Dawn". "

Ora arriva la parte divertente dell'attesa della risposta di Tencent a questo nuovo documento, che senza dubbio continuerà ad estendere la saga di Horizon vs. Light of Motiram.