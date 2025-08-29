Sorteggi di Europa League e Conference League: l'ora, come guardarli e tutte le urne di sorteggio

HQ

La UEFA festeggia quest'anno il sorteggio di Europa League e Conference League allo stesso tempo. Un giorno dopo il sorteggio della Champions League, il Monaco terrà il sorteggio che deciderà i rivali per le squadre nelle due competizioni UEFA per club.

Gli spareggi si sono conclusi giovedì, quindi abbiamo la lista completa di Europa League e Conference League. Dopodiché, la UEFA ha realizzato le urne che verranno utilizzate per l'estrazione, che avranno alcune differenze. La cosa buona è che potrai guardarlo dal vivo.

I sorteggi di Europa League e Conference League si svolgeranno alle 13:00 CEST, 12:00 BST. Prima l'Europa League e subito dopo la Conference League. Potrai guardarlo sul sito ufficiale della UEFA.

A differenza dei sorteggi precedenti, sarà completamente digitale: dopo aver selezionato una squadra, un software sceglierà tutti i rivali per la Fase di Campionato, con la regola principale che ci devono essere quattro partite in casa, quattro partite in trasferta (o tre/tre in Conference League) e mai con squadre dello stesso paese, per garantire varietà.

In realtà, l'intero tavolo si deciderà dopo pochi secondi dalla pressione di un pulsante, ma gli accoppiamenti (che giocano ciascuno, in casa o in trasferta) verranno rilasciati progressivamente, per mantenere la suspense... L'ordine e le date delle partite (il calendario) saranno resi noti domenica 31 agosto.

Urne del sorteggio dell'Europa League:

Ogni squadra giocherà contro due rivali di ogni fascia, otto in totale durante la fase di campionato dell'Europa League.

Pentola 1



Roma



Porto



Rangers



Feyenoord



Lille



GNK Dinamo



Reale Betis



Salisburgo



Aston Villa



Pentola 2



Fenerbahçe



Braga



Stella Rossa



Lione



PAOK



Viktoria Plzeň



Ferencváros



Celtico



Maccabi Tel Aviv



Pentola 3



Giovani ragazzi



Basilea



Midtjylland



Freiburg



Ludogorets



Foresta di Nottingham



Sturm Graz



FCSB



Gentile



Pentola 4



Bologna



Celta



Stoccarda



Panathinaikos



Malmö



Vai avanti Eagles



Utrecht



Genk



Brann



Urne di sorteggio della Conference League

Ogni squadra giocherà una partita per ogni fascia, sei in totale durante la fase di campionato dell'Europa League.

Pentola 1



Fiorentina



AZ Alkmaar



Shakhtar Donetsk



Slovan Bratislava



SK Rapido



Legia Varsavia



Pentola 2



Sparta Praga



Dinamo Kiev



Palazzo di Cristallo



Lech Poznań



Rayo Vallecano



Shamrock Rovers



Pentola 3



Omonoia



Magonza



Strasburgo



Jagiellonia Białystok



Celje



Rijeka



Pentola 4



Zrinjski



Folletti rossi Lincoln



KuPS Kuopio



AEK Atene



Aberdeen



Drita



Pentola 5



Breiðablik



Sigma Olomouc



Samsunspor



Raków



AEK Larnaca



Shkëndija



Pentola 6



Häcken



Losanna-Sport



Universitatea Craiova



Spartani di Hamrun



Noè



Alessio



OShuma / Shutterstock

OShuma / Shutterstock