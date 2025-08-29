Sorteggi di Europa League e Conference League: l'ora, come guardarli e tutte le urne di sorteggio
Il sorteggio per UEFA Europa League e Conference League si svolgerà venerdì mattina.
La UEFA festeggia quest'anno il sorteggio di Europa League e Conference League allo stesso tempo. Un giorno dopo il sorteggio della Champions League, il Monaco terrà il sorteggio che deciderà i rivali per le squadre nelle due competizioni UEFA per club.
Gli spareggi si sono conclusi giovedì, quindi abbiamo la lista completa di Europa League e Conference League. Dopodiché, la UEFA ha realizzato le urne che verranno utilizzate per l'estrazione, che avranno alcune differenze. La cosa buona è che potrai guardarlo dal vivo.
I sorteggi di Europa League e Conference League si svolgeranno alle 13:00 CEST, 12:00 BST. Prima l'Europa League e subito dopo la Conference League. Potrai guardarlo sul sito ufficiale della UEFA.
A differenza dei sorteggi precedenti, sarà completamente digitale: dopo aver selezionato una squadra, un software sceglierà tutti i rivali per la Fase di Campionato, con la regola principale che ci devono essere quattro partite in casa, quattro partite in trasferta (o tre/tre in Conference League) e mai con squadre dello stesso paese, per garantire varietà.
In realtà, l'intero tavolo si deciderà dopo pochi secondi dalla pressione di un pulsante, ma gli accoppiamenti (che giocano ciascuno, in casa o in trasferta) verranno rilasciati progressivamente, per mantenere la suspense... L'ordine e le date delle partite (il calendario) saranno resi noti domenica 31 agosto.
Urne del sorteggio dell'Europa League:
Ogni squadra giocherà contro due rivali di ogni fascia, otto in totale durante la fase di campionato dell'Europa League.
Pentola 1
- Roma
- Porto
- Rangers
- Feyenoord
- Lille
- GNK Dinamo
- Reale Betis
- Salisburgo
- Aston Villa
Pentola 2
- Fenerbahçe
- Braga
- Stella Rossa
- Lione
- PAOK
- Viktoria Plzeň
- Ferencváros
- Celtico
- Maccabi Tel Aviv
Pentola 3
- Giovani ragazzi
- Basilea
- Midtjylland
- Freiburg
- Ludogorets
- Foresta di Nottingham
- Sturm Graz
- FCSB
- Gentile
Pentola 4
- Bologna
- Celta
- Stoccarda
- Panathinaikos
- Malmö
- Vai avanti Eagles
- Utrecht
- Genk
- Brann
Urne di sorteggio della Conference League
Ogni squadra giocherà una partita per ogni fascia, sei in totale durante la fase di campionato dell'Europa League.
Pentola 1
- Fiorentina
- AZ Alkmaar
- Shakhtar Donetsk
- Slovan Bratislava
- SK Rapido
- Legia Varsavia
Pentola 2
- Sparta Praga
- Dinamo Kiev
- Palazzo di Cristallo
- Lech Poznań
- Rayo Vallecano
- Shamrock Rovers
Pentola 3
- Omonoia
- Magonza
- Strasburgo
- Jagiellonia Białystok
- Celje
- Rijeka
Pentola 4
- Zrinjski
- Folletti rossi Lincoln
- KuPS Kuopio
- AEK Atene
- Aberdeen
- Drita
Pentola 5
- Breiðablik
- Sigma Olomouc
- Samsunspor
- Raków
- AEK Larnaca
- Shkëndija
Pentola 6
- Häcken
- Losanna-Sport
- Universitatea Craiova
- Spartani di Hamrun
- Noè
- Alessio